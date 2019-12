Cremona | in coma dopo la cena aziendale | sotto accusa i buttafuori del locale

thesocialpost

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Era andato a unanel notocremonese, il Juliette, e ne è uscito infarmacologico. È accaduto a un 37enne, e l’ipotesi è che siano stati idelad aggredirlo gravemente. Il giovane ora non è in pericolo di vita ma si trova nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Maggiore di, in stato difarmacologico. Aveva bevuto molto, poi la rissa Il 37enne a quanto pare si era recato sabato sera ad una, quando a causa di qualche bicchiere di troppo sarebbe rimasto coinvolto in una rissa. Il personale dela quel punto lo avrebbe buttato fuori e lì, secondo alcuni, proprio daisarebbe stato aggredito in maniera così pesante da dover essere ricoverato d’urgenza: a quanto pare in un primo momento il giovane era sembrato in pericolo di vita. Indagini ancora in alto mare Le forze dell’ordine ...

