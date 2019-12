Caso Yara | Massimo Bossetti | “Quel DNA non è mio La procura mi impedisce di difendermi”

fanpage

(Di lunedì 9 dicembre 2019) "Quel DNA non è mio. È scandaloso che non mi permettano di difendermi indagando sui reperti". Così in una lettera al direttore di Libero, Vittorio Feltri,. Il muratore di Mapello condannato all'ergastolo per l'omicidio diGambirasio ha gridato la sua rabbia per il no delladi Bergamo a esami condotti dalla difesa sui campioni biologici dai quali è stato estratto il DNA che si è attribuito a. "I miei figli - ha concluso - hanno bisogno di un padre".

