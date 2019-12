Autonomia differenziata | la Cgil richiede l’intervento dell’Anci Campania

anteprima24

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Alla luce del procedimento in corso per il riconoscimento ad alcune Regioni di ulteriori e particolari forme di, in attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, laAvellino – con Cisl e Uil Irpinia-Sannio – nei mesi scorsi ha intrapreso iniziative unitarie. «In particolare – ricorda Franco Fiordellisi, segretario generale dellairpina – avevamo chiesto ai sindaci di coinvolgere i consigli comunali esprimendosi contro quel modello diescludente. Adesso alla luce della nuova proposta di legge Quadro avanzata da Boccia intendiamo rilanciare l’iniziativa unitaria analizzando la richiesta ai comuni di esprimersi contro quest’ulteriore proposta sull’automotive, che acuisce le criticità e sofferenze per i comuni, per questo si chiede una ...

