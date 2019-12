Torino Fiorentina 2-1 LIVE | tabellino e cronaca

calcionews24

(Di domenica 8 dicembre 2019) Allo Stadio Grandela 15ª giornata di Serie A 2019/20 tra: sintesi,, risultato, moviola e(dall’inviato al Grande) – Allo Stadio “Grande”,si affrontano nel match valido per la 15ª giornata della Serie A 2019/20. Sintesi2-1 MOVIOLA 12′ Infortunio De Silvestri – Problema al ginocchio sinistro per l’esterno, al suo posto Ola Aina 18′ Occasione Zaza – Doppia opportunità per l’attaccante granata, stoppato prima da Dragowski e poi da Ceccherini 22′ Gol Zaza – Magia di Ansaldi sulla sinistra, assist col contagiri e l’attaccante lucano schiaccia in porta di testa da centro area 52′ Occasione Vlahovic – Corner di Pulgar e incornata a centro area che termina appena fuori 61′ Occasione ...

acffiorentina : | ?? | 91' Giocata di Chiesa e goal di Caceres. Accorcia le distanze nel primo minuto di recupero la viola. Torin… - SuperSportBlitz : #SerieA – Results: Torino 2-1 Fiorentina, SPAL 0-1 Brescia, Sassuolo 2-2 Cagliari #SSFootball - juanjofdezl : RT @Futbolman10: Finales: Sassuolo 2 - Cagliari 2 Berardi, Djuricic/ Joao Pedro y Ragatzu Spal 0 - Brescia 1 Balotelli Torino 2 - Fiorentin… -