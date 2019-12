“Scriviamo insieme la storia” | la Sandro Abate lancia l’appello ai tifosi

anteprima24

(Di domenica 8 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – LaAvellino, dopo il successo contro l’Arzignano, ha nel mirino il recupero contro Italservice Pesaro. Match in programma martedì (ore 20,30) al Pala Cercola. La società irpinal’appello ai: “In un momento così importante della stagione, laAvellino ha bisogno del sostegno dei suoi. Il prossimo Martedì, 10 dicembre alle 20.30, al PalaCercola arriverà la squadra Campione d’Italia in carica, l’Italservice Pesaro. Per l’occasione la società ha deciso di consentire l’ingresso gratuito al Palasport. “Ora tocca a noi” è lo slogan che lasposa per invitare, tutti coloro hanno a cuore le sorti di questa squadra, ad essere presenti e partecipare con colore e passione. I nostri colori continuano ad essere rappresentati con orgoglio in giro per l’Italia. Quell’orgoglio e quei ...

