Sci alpino | Nicol Delago | “Nell’ultimo pezzo di scorrevolezza ho capito che potevo fare

oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019) Bene l’Italia nel supergigante femminile che ha chiuso la tappa di Coppa del Mondo di scidi Lake Louise, in Canada: seconda, settima Federica Brignone e 18ma Francesca Marsaglia. Queste azzurre hanno parlato a fine gara alla FISI, ma vanno menzionati anche il 16° posto di Elena Curtoni ed il 27° di Nadia, mentre non ha concluso la prova Sofia Goggia. Raggiante: “Lo sci è proprio strano, in questi giorni puntavo le mie chances in discesa dove pensavo di avere buone possibilità di ottenere un bel risultato, alla fine sono salita sul podio nella specialità meno attesa. Sono partita libera da aspettative, ho pensato solamente a divertirmi. Nell’ultimodihochela differenza, ringrazio gli allenatori che anche in questa occasione mi hanno dato i consiglio giusti e il mio skiman che mi ha messo ...

poliziadistato : Sicurezza in montagna e sulle piste da sci, i poliziotti del Centro addestramento alpino di Moena ne parlano con… - Gazzetta_it : #Sci: #Ford in testa dopo la prima manche del #gigante a #BeaverCreek, De Aliprandini a 1'70 - Fisiofficial : E' ANCORA PODIO: NICOL DELAGO SECONDA NEL SG DI @AlpineSkiWC ! BRAVISSIMAAAAAA! @RaiSport @SkySport… -