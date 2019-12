Prima della Scala | il potere si fa sardina | banchieri | leghisti e giallorossi | tutti

ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 dicembre 2019) Dago monitora con un gonnellone addosso e l’acquolina in bocca: a sinistra Bruno Vespa e a destra Elodie, a sinistra Gabriele Galateri di Genola e a destra Enzo Miccio, a sinistra il console arabo e a destra Scalfarotto con gli occhiali fumé, a sinistra il rettoreBocconi e a destra Dvora la chirurga estetica fiera fino all’ossessione di essersi messa una gonna con luci led che si illumina come l’albero swarowski in galleria. Ma più famelica di Dago nel foyer– rosa dei venti del, crocicchio tra altissimo e bassissimo, mescolanza tra moltoe molto chi se ne frega – torna ad aggirarsi, felina, la Lega che in attesa di vincere, rivincere, stravincere, polverizzare, divorare, trangugiare tutte le elezioni del mondo ha preso ad allenarsi perché nonhanno il talento innato di camminare sui ...

RaiCultura : “Recondita armonia” è la prima aria famosa della #Tosca: una celebrazione della bellezza femminile che Mario Cavara… - repubblica : Prima della Scala, il gran giorno della Tosca. Ovazione per Mattarella e applausi all'arrivo di Liliana Segre [aggi… - Raiofficialnews : #20annichesiamoitaliani supera i 3,4milioni di spettatori ed è il programma più visto della prima serata (share 16.… -