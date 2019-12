ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 dicembre 2019)è sempre più innamorato di Ilarye durante la presentazione del libro di Paolo Condò – “La storia del calcio in 50 ritratti” – al centro congressi “La Nuvola” si è lasciato andare ad una vera e propria dichiarazione d’amore per la moglie. E, incalzato dalle domande di Walter Veltroni, “er pupone” ha confessato anche di volere unfiglio: “Ilary per me è. Mi ha fatto crescere, capire tante cose, mi ha dato tre perle. Io devoa Ilary, lei è il mio braccio sinistro. Ilfiglio? Da solo no, ma sto riuscendo a portarla in quella strada. Devo trovare il momento giusto”, ha detto. Poi l’ex capitano della Roma ha parlato anche dei suoi figli, spiegando che non vuole che il figlio Cristian senta troppa pressione per seguire le sue orme: “Si deve divertire. Ha 14 anni, ha il suo ...

FQMagazineit : Francesco Totti: “Ilary Blasi per me è tutto. La sto convincendo per il quarto figlio” - rossi20_rossi : RT @MediasetTgcom24: Francesco Totti: 'Ilary è tutto per me. E adesso voglio il quarto figlio' #ilaryblasi - infoitsport : Francesco Totti: «Ilary è tutto per me, è tempo per un quarto figlio» -