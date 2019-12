Al Teatro Nuovo Napoli | va in scena ‘Le regole per vivere’ di Sam Holcroft

anteprima24

(Di domenica 8 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minuti– Mercoledì 11 dicembre 2019,, Leper vivere di Sam. Inuna fra le commedie più originali degli ultimi anni, uno spettacolo non convenzionale dove solo allo spettatore sono svelate ledel gioco A chi non è capitato, trovandosi fra parenti che vede raramente o non tollera, di dover adottare atteggiamenti cordiali per evitare contrasti? Oppure adottare articolate strategie di comunicazione per evitare di disseppellire vecchi rancori? E’ attraverso un originale e divertente gioco teatrale che Lisa Galantini, Alessia Giuliani, Alberto Giusta, Davide Lorino, Orietta Notari, Aldo Ottobrino e Caterina Tieghi ne mostreranno gli effetti in Leper vivere di Samcon la traduzione di Fausto Paravidino, inda mercoledì 11 dicembre 2019 alle ore 21.00 (repliche fino a domenica 15) al ...

