Neolaureati | solo 2 su 10 hanno fatto lavori attinenti al loro percorso E l’86% non ha

(Di sabato 7 dicembre 2019) Un altro – l’ennesimo – bagno di realtà sul mondo del lavoro giovanile. Questa volta la fotografia arriva direttamente da AlmaLaurea, il portale di orientamento tra Università e mondo del lavoro che raccoglie i dati dei laureati ein Italia. Le informazioni diffuse sugli studenti e le studentesse checonseguito una laurea nel 2018 (un campione di 259mila su un totale di 280mila), mettono in luce ancora una volta le difficoltà che riguardano le giovani generazioni nei primi anni dellaetà adulta. Le esperienze di studio all’estero Secondo i dati AlmaLaurea, nemmeno 2 studenti su 10avuto delle esperienze all’estero durante gli anni di formazione. L’86% di, infatti, ha risposto al questionario di non essere mai uscito dai confini italiani per motivi di studio. Fonte: Almalaurea Dati che mettono in ...

