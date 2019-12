Mafia | il procuratore Gratteri | «Crepe all’interno della ‘ndrangheta É il momento di

open.online

(Di sabato 7 dicembre 2019) «Si incominciano a intravedere delleall’interno‘ndrangheta “doc”», ed è per questo che «è arrivato ildi affrontare le cose in modo serio e sistematico». A dirlo è ildi Catanzaro, Nicola, intervenuto alla presentazione del suo libro La rete degli invisibili, scritto insieme ad Antonio Nicaso. «Quando lo scorso anno – ha proseguito il– abbiamo scritto La storia‘ndrangheta pensavamo di non scrivere più libri, perché pensavamo che non ci fosse più nulla da dire, ma proprio quando correggevamo le bozze di quel libro abbiamo visto che c’era un processo di accelerazione nel mutamento‘ndrangheta».ha spiegato che il motivo per cui si parla ancora diè perché il fenomeno si insinua nella società: «Non si tratta di un corpo estraneo alla società, ...

