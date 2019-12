LIVE Sci di fondo | Skiathlon maschile e femminile Lillehammer 2019 in DIRETTA | Alexander

oasport

(Di sabato 7 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:51 Termina qui dunque la nostrada. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata! 13:50 Questo il podio 1Bolshunov (RUS) 1:17’42″4 2 Hans Christer Holund (NOR) +2″2 3 Emil Iversen (NOR +7″9 13:50 Decimo posto a 1’42″9 per Ustiugov 13:49 Quarto posto a 57″4 per Klaebo, poi Sundby, Roethe, Burman e, più staccati, Spitsov e Niskanen 13:48 VINCE BOLSHUNOV, 1:17’42″4! Holund a 2″2, Iversen a 7″9! Vediamo ora la volata per il quarto posto 13:47 Attacco violentissimo di Bolshunov, che salta a velocità doppia Holund per presentarsi sul rettilineo finale! 13:47 Bolshunov però ritorna su Holund e contrattacca! 13:46 Holund riesce a prendere qualche metro su Bolshunov! 13:44 Iversen non regge, rimangono soli Holund e ...

