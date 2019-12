Lei ha un infarto | il marito un ictus | dopo 57 anni di matrimonio muoiono a dieci minuti

ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 dicembre 2019)57diinsieme a distanza dil’uno dall’altro. La straziante e commovente storia per una volta non proviene dai tabloid anglosassoni ma dall’italianissimo Il Tirreno. Marcello Innocenti, 87, e Giovanna Perugi, 86, sono morti mercoledì pomeriggio all’ospedale di Pistoia. Per Marcello, malato di diabete, era programmato da tempo un intervento di angioplastica per problemi ad un piede. Sull’ambulanza che è andata a prendere l’uomo è salita anche Giovanna che peròpochidi tragitto ha accusato un malore. La donna è stata fatta scendere per alcuni istanti a prendere aria, ma il malore si è rivelato immediatamente qualcosa di molto più grave. La signora ha perso conoscenza e il suo cuore ha cessato di battere. Prontamente il medico a bordo ha tentato di rianimarla facendola infine salire su un’altra ambulanza. Le due ambulanze con ...

