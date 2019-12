Gazzetta | Gattuso pronto a sostituire il maestro con tanto di scuse

ilnapolista

(Di sabato 7 dicembre 2019) Tutto in un pomeriggio, così, scrive ladello Sport, Ancelotti si gioca la sua panchina oggi contro l’Udinese. Non ci saranno altri appelli per il tecnico, in caso di sconfitta il presidente ha già deciso di procedere Se non arriveranno i tre punti, la prima testa a cadere potrebbe essere quella di Carlo Ancelotti, il cui destino è strettamente collegato all’esito di questa partita. E possibile che la decisione del presidente verrebbe rimandata a mercoledì, il giorno successivo all’impegno di Champions League, contro il Genk, che dovrebbe certificare il passaggio del Napoli agli ottavi di finale. L’Europa, comunque, diverrà secondaria, perché poi se ne riparlerà a metà febbraio per ritrovarla. Il problema vero resta il campionato e quegli 8 punti di distacco dalla zona Champions Sa bene, Ancelotti, che il suo progetto è stato fortemente compromesso ...

