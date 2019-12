Death Stranding in un demake che è un tuffo nel passato

eurogamer

(Di sabato 7 dicembre 2019)era uno dei giochi maggiormente attesi del 2019 e critica e pubblico lo hanno spesso accolto in maniera polarizzante. Sicuramente gli appassionati non mancano e un giovane animatore non ha perso l'occasione per rielaborare il gioco in ottica.Fabricio Lima ha infatti recentemente realizzato la propria versionedi, dando all'opera di Kojima aspetto e impatto completamente diversi, un vero e proprionelche sicuramente non passa inosservato.Per quanto questovedrà difficilmente la pubblicazione, si tratta comunque di un interessante esercizio di stile, a cui vale sicuramente la pena di dare un'occhiata.Leggi altro...

zazoomblog : Death Stranding la creazione di Kojima. Biografia dell’autore - #Death #Stranding #creazione #Kojima. - Eurogamer_it : Death Stranding, realizzato un demake del gioco #DeathStranding - goldenscarecrow : praticamente le mie giornate vanno così: >voglio studiare ma sono depressa >fisso il vuoto, penso a sam, lo immagi… -