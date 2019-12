Bollo auto | altro rincaro | dal 2020 nuovo metodo di pagamento | ecco quanto dovrai dare in

liberoquotidiano

(Di sabato 7 dicembre 2019) Altra pessima sorpresa del governo giallorosso di Pd e M5s: un'altra stangata per milioni dimobilisti. Si parla dele delle modifiche introdotte al decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio, che prevede che dal prossimo anno l'obolo si paghi esclusivamente attraverso PagoPa, i

GassmanGassmann : Il bollo auto lo paghiamo per sovvenzionare le regioni per la manutenzione delle infrastrutture stradali. Quindi qu… - MariMario1 : RT @Libero_official: Nuovo metodo di pagamento per il bollo auto: dal 2020 pagherai di più, gli importi del rincaro#bolloauto #governo http… - GHERARDIMAURO1 : RT @GHERARDIMAURO1: TUTTO SBAGLIATO VIA BOLLO AUTO TROPPE TASSE -