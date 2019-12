Trono over martedì 4 dicembre | Ida Platano | ' Ho chiuso e non torno indietro'

Blastingnews

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Ieri, mercoledì 4è andata in onda la puntata di U&Dregistrata sabato 30 novembre. In questa puntata, la tanto attesa proposta di matrimonio fatta da Riccardo Guarnieri a Ida. La proposta inaspettata è giunta dopo settimane di litigi e discussioni accese. I due, hanno deciso di riprovarci dopo la famosa lettera letta in studio da Riccardo. Frasi importanti nelle quali ha confessato di provare ancora un sentimento forte per Ida. Le cose però, non sono ricominciate nel migliore dei modi. Settimana dopo settimana, il racconto fatto dallain studio è stato il più delle volte negativo. I due proprio non sono riusciti a trovare un punto d'incontro. Ogni volta è stato un rinfacciarsi gli errori commessi in passato. Ida, spesso in lacrime ha lasciato lo studio. Proprio a causa di ciò la settimana scorsa, la, ha deciso di mettere un punto definitivo ...

