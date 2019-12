ilsecoloxix

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Dovranno risarcire tra i 4 e i 9 mila euro a testa per leeffettuate dal Partito democratico nel 2008, non ritenute attinenti all'attività istituzionale nel gruppo

signo51 : Le spese pazze dei Consiglieri del PD in Regione – UOMINI LIBERI - Riccbergna : Spese pazze in Liguria, la Corte dei Conti condanna nove ex consiglieri regionali del Pd - pgiuma : Spese pazze in Liguria, la Corte dei Conti condanna nove ex consiglieri regionali del Pd -