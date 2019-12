Segregata e abusata nel pollaio dal cognato per un mese Fugge nei boschi e riesce a

huffingtonpost

(Di venerdì 6 dicembre 2019) I carabinieri hanno eseguito nella campagna di Firenze l’arresto in carcere di un 55enne italiano per aver sequestrato e abusato di una donna, 53enne, ex moglie del fratello. La avevain unper circa undopo averla attirata con una trappola.La donna, legata perché non fuggisse, veniva liberata solo un paio di volte al giorno perché si alimentasse, di solito con acqua e biscotti. La vicenda è emersa quando la donna è riuscita a scappare e dopo 6 km fatti neiha chiesto soccorso a un passante.

