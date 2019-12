Salvini controdenuncia Carola Rackete | “Ragazza viziatella che sperona le navi per

fanpage

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Matteo, durante una diretta sui social, annuncia la suaper la comandante della Sea Watch: "Mi mancava l'istigazione a delinquere. Con tutti i problemi che hanno i tribunali, arriva una signorina tedescae di sinistra che ha come passatempo notturno anche lomento di militari che per me è reato. Noi che facciamo? Contro denunciamo".

