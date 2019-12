LIVE Sci alpino | SuperG Beaver Creek 2019 in DIRETTA | doppia missione per Dominik Paris

oasport

(Di venerdì 6 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione del fine settimana di– Il calendario completo del weekend e come seguire gli eventi in tv – Programma, orari e start-list Buongiorno e benvenuti alladeligante di, Colorado, valevole per la Coppa del Mondo di sci-2020. Prende il via alle ore 18.45 italiane (le 10.45 locali), dunque, il lungo fine settimana statunitense che andrà a concludere la trasferta nordamericana del Circo Bianco, che domani prevederà una discesa libera, prima del gigante conclusivo di domenica. Si partirà, quindi, con il secondodella stagione. Nella prova disputata la scorsa settimana a Lake Louise abbiamo assistito al dominio di Matthias Mayer, in grado di distanziare, impeccabile nella sua discesa, di ben 4 decimi. Il nostro portacolori è pronto per rifarsi sulla ...

