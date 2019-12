huffingtonpost

(Di venerdì 6 dicembre 2019) “Era facile amarla perché era una bella emiliana simpatica ecome solo sanno essere le donne emiliane. Grande ine grande a letto. Il massimo che in Emilia si chiede a una donna”. In questi termini si è espresso Giorgio Carbone, giornalista di, ricordando la figura di. Il commento è stato giudicatoe misogino, scatenando numerose polemiche contro il giornale. L’Ordine dei Giornalisti ha deciso di deferireper l’.“Sminuire la figura dinon è solo l’ennesimo insulto a tutte le donne, ma lo è anche per il giornalismo”, hanno dichiarato attraverso una nota le parlamentari del Movimento 5 stelle del gruppo Pari Opportunità alla Camera, “Questo non è giornalismo, ma l’ennesimodenigratorio e privo di ...

valeriafedeli : Giusta decisione del @ODG_CNOG di deferire @libero_it al consiglio disciplinare dell’ordine per l’indegno articolo… - Bulla_Adriano : RT @LadyMouse79: Il ricordo sessista di #Libero di #NildeIotti: 'Emiliana simpatica e prosperosa. Grande in cucina e a letto'. Bon. Per ce… - Tino44588447 : RT @HuffPostItalia: L'articolo sessista di Libero su Nilde Iotti: 'Prosperosa, brava in cucina e a letto' -