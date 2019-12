Costanza Caracciolo mamma bis! Lady Vieri svela il sesso del bebè | l’annuncio

caffeinamagazine

(Di venerdì 6 dicembre 2019) La notizia era nell’aria da tempo e le ultime foto erano più che un sospetto, visto che il pancino era ormai evidente. Ma adesso è finalmente arrivata l’ufficialità:diventerà nuovamentee renderà papà il marito Christian. La news della sua gravidanza è stata annunciata a ‘Verissimo’, dove domani pomeriggio la donna sarà ospite per parlare di questo. Bobo ehanno già una figlia, di nome Stella, che il 18 novembre scorso ha festeggiato il suo primo anno di vita. Nello studio di Canale 5, lei dialogherà con la splendida conduttrice Silvia Toffanin a poche settimane dalla sua ultima apparizione. In questa occasione sarà assente il coniuge. Al programma è stato inoltreto ildel bebé. (Continua dopo la foto) “Domani, per la prima volta e in esclusiva a Verissimoparlerà della sua seconda ...

DanielaVitello1 : #Verissimo Costanza Caracciolo mamma bis: 'Sono incinta, aspetto una femmina' - zazoomblog : Costanza Caracciolo a Verissimo: Sono ancora incinta? Christian Vieri è impazzito che padre è - #Costanza… - zazoomblog : Costanza Caracciolo: «Sono incinta sarà femmina» - #Costanza #Caracciolo: #«Sono #incinta -