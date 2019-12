Campania fuori dal commissariamento sanità | Cirielli | “Ridotti servizi essenziali”

anteprima24

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “La fine deldellainnon può comportare una drammatica riduzione deiper i pazienti degli ospedali. E’ una follia”. Lo dichiara il Questore della Camera Edmondoa seguito dell’inchiesta giornalistica di “Striscia la Notizia”, andata in onda nella serata di giovedì 5 dicembre 2019, sull’azienda ospedaliera universitaria “Ruggi d’Aragona” di Salerno, dove lo stop alle convenzioni impedirebbe ai pazienti oncologici ed affetti da altre gravi patologie di effettuare gli esami necessari, in assenza di sufficienti disponibilità economiche. Dalle persone intervistate dall’inviato Luca Abete, infatti, è emerso che per sottoporsi ad una Pet, le strutture pubbliche, prive del macchinario necessario, indirizzano i pazienti a strutture private che chiedono dai 450 euro ai 500 euro. Nè il “Ruggi ...

