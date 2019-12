Belén e Cecilia vendono i loro abiti per comprare doni ai bambini in ospedale | “Fate bene

forzazzurri

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Il “Sister’s Market”, iniziativa che ha visto partecipareRodriguez, aveva uno scopofico. Lo dimostrano le foto postate dalla showgirl e dalla modella argentina sui rispettivi profili Instagram. Lo speciale “mercatino” per la realizzazione del quale le Rodriguez hanno aperto iarmadi, mettendo in vendita, accessori e scarpe, è servito a finanziare l’acquisto dida destinare ai piccoli pazienti del reparto di oncoematologia pediatrica dell’San Gerardo di Monza. Un’iniziativa solidale realizzata in collaborazione con l’ADMO, associazione donatori midollo osseo, che ha avuto talmente tanto successo da spingere le due a replicare l’evento, in attesa di regalare il sorriso ad altriconsegnano i regali “Grazie ragazzi, fateal cuore” ha dettoemozionata, spingendo un carrello carico dida ...

