Allan e Milik ancora fuori | Koulibaly in forse | il Napoli in emergenza a Udine

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti– Non vince da sei partite di campionato ilche, dopo l’ultimo ko in casa con il Bologna, è sprofondato al settimo posto in classifica. Gli uomini di Ancelotti preparano il match contro l’se, 15esima giornata di campionato in programma sabato al Friuli (ore 18). Sono 74 i precedenti in Serie A tra le due formazioni. Il bilancio vede ilavanti con 29 vittore, 28 i pareggi e 17 invece i successi dell’se. Bianconeri in vantaggio, invece, per quanto riguarda i confronti giocati nei match in casa: su 37 partite disputate in totale in Serie A, 13 successi dell’se, 17 i pareggi e 7 le vittorie azzurre. Lavoro personalizzato personalizzato per, Ghoulam e Tonelli.hanno svolto intera seduta col gruppo. Il polacco da forfait e non parte per, mentre il difensore è stato ...

