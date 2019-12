UeD | spoiler 5 dicembre | la Galgani furiosa con la Cipollari per un dono al suo cavaliere

Blastingnews

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Si prospetta una puntata del trono over di Uomini e Donne scoppiettante: oggi, 5, protagonista della puntata sarà ancora una volta Gemma e la sua conoscenza con Juan Luis. La dama si è già dichiarata innamorata ma ille ha chiesto di rispettare i suoi tempi. A rendere la situazione ancora più difficile per laci sono le continue intromissioni di Tina, che divertono il pubblico ma che fanno infuriare la torinese, la quale oggi scoprirà che l'opinionista ha perfino inviato un regalo a Juan. Juan corteggiato da più donne: GemmaNuove discussioni dai toni alquanto accesi tra Gemma e Tina: la puntata del 5di Uomini e Donne regalerà nuovi momenti esilaranti ai telespettatori. Infatti, Maria De Filippi mostrerà un videoclip in cui si vede Juan in camerino a cui viene recapitato un regalo dalla: una foto in cui sono ritratti loro due mentre ...

