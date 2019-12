Recensione iRobot | 6 motivi per cui i single dovrebbero affidarsi a Braava jet m6

Blastingnews

(Di giovedì 5 dicembre 2019)jet m6 è il robot ideale per iche sono stanchi di occuparsi delle pulizie di casa e che preferiscono dedicare il loro tempo ad altro.ha progettato e realizzato un robot lavapavimenti in grado di lavorare in completa autonomia, anche a distanza, che riesce a ricaricarsi autonomamente. Il prodotto risulta dunque molto consigliato ai, che non possono contare sull'appoggio di un partner nello svolgimento delle pulizie domestiche.

