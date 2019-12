Nathalie Caldonazzo | “Con Troisi amore puro”

notizie

(Di giovedì 5 dicembre 2019)ha rivelato i dettagli sulla sua storia d’con Massimoe in particolare sull’ultimo periodo di vita dell’attore, scomparso il 4 giugno 1994.Quello trae Massimoè stato, a detta dell’attrice, “unpuro”. Lei, ancora giovanissima, gli stesse accanto durante un terribile mese di ricovero negli Stati Uniti, poco tempo prima che venisse girato Il Postino: “Fu ricoverato per un mese e mezzo, eravamo io e lui da soli in America, avevo 24 anni. Chiamavo la famiglia ma alla fine nessuno venne per un motivo o per l’altro. Ci fu un’operazione di urgenza al cuore. Purtroppo non andò bene. Lui con quel pigiama bianco sembrava Pulcinella. I dottori mi dissero che l’operazione era andata malissimo e non sapevano nemmeno se ce l’avessimo fatta a tornare in Italia.” Ha ...

