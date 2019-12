Muore carbonizzato a Brindisi | aveva 69 anni

notizie

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Tragedia a Pezze di Greco, comune in provincia di, nella più popolosa frazione fasanese. Un uomo di 69ha perso la vita a causa di un incendio divampato nella sua abitazione. In base ad una prima ricostruzione dell’accaduto, i Vigili del Fuoco di Ostuni sono giunti nella casa dell’uomo intorno alle tre del mattino della notte tra mercoledì 4 e Giovedì 5 Dicembre 2019. A dare l’allarme, un vicino di casa, che stava uscendo per andare a lavoro. Appena ha notato le fiamme che uscivano dall’appartamento, ha chiamato i Vigili del Fuoco, provando anche a spegnere il rogo con dell’acqua. La casa è situata in via Porta Pia a Pezze di Greco. Dopo aver spento le fiamme, i pompieri hanno fatto la macabra scoperta. Nell’abitazione c’era il cadaveredi un uomo, P.R., di 69Sul luogo della tragedia, ...

