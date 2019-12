Mercedesz Henger contro la madre Eva Henger a Pomeriggio 5 | “Non la voglio più vedere”

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Prosegue la saga familiare della famiglia. Lunedì sera Eva è stata ospite di Live non è la D’Urso e, parlando del tormentato rapporto con la figlia, ha dichiarato che non è vero fosse un segreto che Riccardo Schicchi non fosse il suo padre biologico. Così, mercoledì è stata la volta di sua figlia, che a5 ha voluto replicare alle sue parole: “Non è vero che sapevano tutti che Riccardo Schicci non era il mio padre biologico – ha detto la ragazza -. Ho sentito Eleonora Giorgi e suo figlio Paolo Ciavarro con cui andavo a scuola ed erano all’oscuro di tutto. Abbiamo frequentato le scuole internazionali e quindi c’era così tanta gente con i cognomi stranieri che non ci facevano caso. Mi ferisce che miadica cose così pesanti sul mio conto“. “Ho difeso questa notizia. Miaè un’ennesima delusione, è una cosa che mi ...

