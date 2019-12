Lasagna sfortunato | Udinese in alta classifica queste le dichiarazioni di Francesco

forzazzurri

(Di giovedì 5 dicembre 2019)inPezzella, giornalista pressoChannel è intervenuto A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live:in– “è stato un po’sotto porta con il Bologna, ha colpito un palo, ma comunque è stato determinante propiziando i gol. Il Bologna invece è sceso in campo non con la giusta concentrazione, forse stava ancora festeggiando la vittoria col Napoli”. “L’è concentrata nel tentativo di tornare ad occupare posizioni più alte died in linea con le aspettative”. In tema calciomercato D’agostino propone le sue opinioni: “Fofana in prospettiva può interessare a club importanti come il Napoli perché ha grandi doti, ma deve tornare ad essere il calciatore che abbiamo ammirato in passato perché può ambire a club ...