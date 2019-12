In Italia il reddito delle famiglie ricche è 6 volte più alto di quello delle fasce più

fanpage

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Secondo l'analisi dell'Istat, contenuta nel rapporto 'Condizioni di vita,e carico fiscale', ilnetto medio(31.393 euro annui) cresce ancora sia in termini nominali (+2,6%) sia come potere d'acquisto (+1,2%). Ma la disuguaglianza non si riduce. E le disuguaglianze sono più forti al Sud.

caritas_milano : I giganti del web nel 2018 hanno fatturato in Italia 2,4 miliardi di euro pagando 64 milioni di #tasse, il 2,7%. A… - ImJamesTheBond : @Pinperepette @DavideRoss4 @easter_74 @francescatotolo Non sono io che non so leggere e che non leggo i documenti o… - ImJamesTheBond : REDDITO di CITTADINANZA e arretrati a 23.000 IMMIGRATI che non avevano prodotto la documentazione patrimoniale e av… -