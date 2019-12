Fedez ha detto di essere a rischio sclerosi multipla

agi

(Di giovedì 5 dicembre 2019) "Ho fatto degli esami, sono a". La rivelazione è diche ne parla in un'intervista alla trasmissione di Peter Gomez 'La Confessione' (in onda questa sera su Nove alle 21,25). Il rapper milanese, visibilmente commosso, racconta questa terribile "scoperta, fatta dopo un controllo medico". "Durante una risonanza magnetica - ha spiegato - mi è stata trovata una cosa chiamata demielinizzazione nella testa, che è quello che avviene quando hai la". "È una piccola cicatrice bianca - ha aggiunto - Sono dovuto restare sotto controllo perché, clinicamente, quello che mi hanno riscontrato è una sindrome radiologicamente verificata". "Ti trovano questa cosa e ti dicono: 'guarda, devi stare sotto controllo' perché può, come no, che si tramuti in. Questo è stato per me il motivo di iniziare un percorso per migliorare e per scegliere le ...

