Eccellenza | poker d’assi sul mercato per l’Audax Cervinara

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto(Av) – L’Audaxcala ildi innesti con l’apertura deldi dicembre. Elementi che saranno già a disposizione del tecnico Francesco Messina in vista del derby contro il Grotta in programma nel weekend. Alla corte del Cervo arrivano Raffaele Papa (portiere, classe ’92) proveniente dalla Polisportiva Santa Maria del Cilento; Francesco Pio Liguori (difensore, classe ’01) che arriva dal Portici. Il tecnico siciliano riabbraccia anche due autori della cavalcata che ha portato il San Tommaso in Serie D lo scorso anno. Ecco Sabatino Liguori (centrocampista, classe ’86) che da poco ha chiuso l’avventura alla Virtus Avellino in Ecellenza. In attacco arriva dal San Tommaso Boubacar Samake (attaccante, classe ’99). In D ha collezionato cinque presenze ed un goal ...

