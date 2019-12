Bologna | custode sente rumori e spara ai ladri | indagato per omicidio

thesocialpost

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Ci sono aggiornamenti in merito al caso delche all’alba del mattino di giovedì hato a dei. Uno dei colpi ha lasciato a terra una vittima, per questo ilrisulta oraperilSecondo quanto si legge su TgCom24, ilperpreterintenzionale. L’uomo ha 68 anni e hato 5 colpi di pistola, su sua confessione, alla cieca. Il legale però si è detto fiducioso: “Il pubblico ministero avrebbe potuto partire dall’volontario, però, proprio perché si capito subito che il mio assistito è una brava persona, è partito da lì”. L’uomo è incensurato e da anni si occupa della dimora, proprietà di un’antica famiglia. Secondo quanto raccontato agli inquirenti non voleva uccidere nessuno, voleva solo allontanare gli avventori, intimidendoli con gli spari. Furti nella zona della villa La ...

Piergiulio58 : Bologna, uomo ucciso a colpi di pistola a Bazzano durante tentativo di effrazione. Custode indagato - Rai News ?? - Frances38946619 : Ladro ucciso dal custode a Bologna, Salvini: “La difesa è sempre legittima” - durieux_rachel : RT @Giacinto_Bruno: Bologna, il custode di una villa uccide un ladro. Procura valuta la legittima difesa -