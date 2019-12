Sulla prescrizione botta e risposta fra M5S e Pd-Italia viva

"Sulla prescrizione avanti tutta" E' di nuovo asse Dibba-Di Maio : Governo nel caos sulla giustizia. Esattamente come sul Mes, Alessandro Di Battista scende in campo al fianco del ministro degli Esteri e capo politico del Movimento 5 Stelle: "Ha ragione Luigi, la norma che blocca la prescrizione entrerà in vigore il 1 gennaio. Punto", scrive... Segui su affaritaliani.it

Scontro Sulla prescrizione. Di Maio : "La riforma sarà legge dal 1° gennaio". Renziani : "Pronti a votare con Fi" : Si inasprisce il dibattito sulla prescrizione all’interno della maggioranza. Da un lato il Movimento 5 stelle, con Di Maio che dice: “La nostra riforma dal primo gennaio diventa legge. Su questo non discutiamo”. Dall’altro il Pd e Italia Viva, che chiedono un rinvio, mostrando comunque posizioni diverse. I Renziani si dicono pronti, in mancanza di alternative, a votare la proposta di legge di Forza Italia, relatore Enrico ...

Di Maio Sulla prescrizione : "La nostra riforma sarà legge il 1° gennaio. No a Nazareno 2.0" : Il ministro degli Esteri e leader del MoVimento 5 Stelle Luigi Di Maio questa mattina è intervenuto al Gr1 su Radio1 Rai e ha parlato dei principali nodi che il governo Conte 2 sta cercando di risolvere in questo periodo. In particolare, sul tema della riforma della giustizia e il tanto discusso punto sulla prescrizione Di Maio ha detto:"La nostra riforma dal primo gennaio diventa legge. Su questo non discutiamo. Se il Pd poi vuol votare una ...

Sulla riforma della prescrizione la maggioranza è ancora divisa : Italia viva ha evitato di concedere l'urgenza al ddl Costa, non partecipando al voto, ma in ogni caso non esclude che quando si discuterà nell'Aula l'eventualità di fermare la riforma della prescrizione non farà convergere i voti con quelli dell'opposizione. Messaggio inviato direttamente a Conte, nell'incontro che la delegazione dei renziani ha avuto a palazzo Chigi con il premier. E anche il Pd nonostante non abbia strizzato l'occhio ...

Pd-Iv alzano voce Sulla prescrizione - così inaccettabile. Muro M5s : Italia viva ha evitato di concedere l'urgenza al ddl Costa, non partecipando al voto, ma in ogni caso non esclude che quando si discutera' nell'Aula l'eventualita' di fermare la riforma della prescrizione non fara' convergere i voti con quelli dell'opposizione. Messaggio inviato direttamente a Conte, nell'incontro che la delegazione dei renziani ha avuto a palazzo Chigi con il premier. E anche il Pd nonostante non abbia strizzato l'occhio a FI - ...

La rincorsa folle del Pd Sulla prescrizione : Il Partito democratico strizza inaspettatamente l’occhio al Movimento 5 Stelle sulla riforma della prescrizione. Questa mattina la Camera dei deputati ha infatti respinto la richiesta avanzata da Forza Italia di procedere con urgenza all'esame del progetto di legge presentato da Enrico Costa che pre

I renziani si smarcano dalla maggioranza Sulla prescrizione : "Non partecipiamo al voto" : I renziani si smarcano dalla maggioranza sulla prescrizione e in particolare sulla richiesta di esame d’urgenza della proposta di legge Costa che blocca l’entrata in vigore della riforma dal 1° gennaio prossimo. Come ha annunciato in aula alla Camera Lucia Annibali, Italia Viva non ha partecipato al voto. L’Aula della Camera ha respinto con 269 voti contrari la richiesta avanzata da Forza Italia di procedere con ...

Bonafede : "Sulla prescrizione fatto un passo di civiltà. Sul processo penale troveremo soluzioni" : “Non mi sognerei mai di concepire una norma con spirito punitivo”, con queste parole Alfonso Bonafede prova a tranquillizzare i magistrati, dal palco del congresso dell’Anm a Genova. Il presidente del sindacato delle toghe, Luca Poniz, ieri aveva messo in guardia da interventi legislativi di tipo punitivo. “Avrebbero l’effetto di un pugno sul tavolo - aveva detto - “che fa rumore ma non dà ...

Governo diviso Sulla riforma della prescrizione : A un mese dall'entrata in vigore delle nuove norme sulla prescrizione, è scontro tra Pd e M5s sulla riforma Bonafede. Con i magistrati che avvertono: senza interventi organici e strutturali "produrrà squilibri". E i riflettori si spostano sull'Aula di Montecitorio che lunedì sarà chiamata a votare la richiesta di esame con urgenza della proposta di legge di Forza Italia che mira a stoppare l'attuazione delle nuove norme, abrogando la legge ...

Secondo i magistrati “la riforma Sulla prescrizione da sola potrebbe creare squilibri” : A un mese dall'entrata in vigore della riforma della prescrizione arrivano le critiche sul testo fortemente voluto dal Movimento Cinque Stelle. E l'Associazione nazionale magistrati sottolinea le stesse preoccupazioni espresse anche dal Pd: "La riforma della prescrizione, svincolata dall’insieme di riforme strutturali necessarie ed inserita incidentalmente nel testo della cosiddetta legge Spazzacorrotti, rischia di produrre squilibri ...

Giulia Bongiorno contro Bonafede Sulla prescrizione : "Un calvario ingiusto per gli italiani" : A smontare le follie grilline sostenute da Alfonso Bonafede ci pensa una che di giustizia e dintorni ne sa come pochi altri: Giulia Bongiorno. Nel mirino della senatrice della Lega, lo stop alla prescrizione, definito una "bomba atomica" già tempo fa. "Solo coloro che non calpestano quotidianamente

Guido Alpa boccia l'allievo Conte Sulla riforma della prescrizione. Perché non è d'accordo : sulla riforma della prescrizione nei processi penali, che sta causando forti attriti tra Pd e Movimento 5 stelle, si è espresso il giurista e accademico Guido Alpa, maestro di Giuseppe Conte, con il quale condivideva uno studio legale (un rapporto che ha dato adito a numerosi sospetti, per different

Prescrizione - il Pd insiste Sulla richiesta di rinvio della riforma : “Da Bonafede garanzie non soddisfacenti” : L’appello del berlusconiano Enrico Costa per bloccare l’entrata in vigore della norma sulla Prescrizione, non è caduto nel vuoto. Il Pd, tra i partiti evocati dall’autore della legge che potrebbe cancellare con un rapido colpo di penna la riforma del Guardasigilli, ha risposto con una nota che le rassicurazioni del ministro della Giustizia “non sono soddisfacenti”. I dem insistono compatti sulla richiesta di rinvio ...

Sulla prescrizione il Pd ha già (s)offerto molto : Il capogruppo Pd in commissione Giustizia della Camera fa il punto sul contrasto con il ministero Alfonso Bonafede