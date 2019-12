Riforma della Prescrizione | cosa prevede

Prescrizione - Di Maio a La7 : “Se il Pd vota Riforma della giustizia con Salvini e Berlusconi è il Nazareno 2.0” : “Se il Pd vota una nuova riforma della giustizia con Salvini e Berlusconi ci troviamo di fronte al Nazareno 2.0. Ma non penso che questo possa accadere”. A dirlo, ospite di Giovanni Floris a DiMartedì, su La7, è il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, dopo che il Partito democratico ha aperto alla possibilità di presentare una proprio proposta in tema giustizia qualora non trovi un accordo proprio col Movimento 5 stelle. “Dal ...

Sulla Riforma della prescrizione la maggioranza è ancora divisa : Italia viva ha evitato di concedere l'urgenza al ddl Costa, non partecipando al voto, ma in ogni caso non esclude che quando si discuterà nell'Aula l'eventualità di fermare la riforma della prescrizione non farà convergere i voti con quelli dell'opposizione. Messaggio inviato direttamente a Conte, nell'incontro che la delegazione dei renziani ha avuto a palazzo Chigi con il premier. E anche il Pd nonostante non abbia strizzato l'occhio ...

Prescrizione - Italia viva non parteciperà al voto sul ddl Costa che chiede lo stop della Riforma : Italia viva ha deciso di non partecipare al voto sulla procedura d’urgenza per il ddl Costa che chiede lo stop della riforma. “Riconosciamo l’urgenza e la riconoscono avvocati in sciopero e magistrati fuori dal Parlamento”, hanno annunciato i deputati Iv in una nota. “Per non creare divisioni pretestuose nella maggioranza ed evitare strumentalizzazioni su un voto procedurale, ci limitiamo a non votare. Chiediamo al ...

Vittorio Feltri stronca la Riforma della giustizia di Bonafede : "La sua proposta è una autentica boiata" : Il ministro della giustizia Bonafede è un personaggio pittoresco che si esprime abbastanza bene ma afferma fesserie e forse non se ne rende conto. Lo vediamo quotidianamente in tv affannarsi a dire che dal primo gennaio del prossimo anno sarà abolita la prescrizione, ossia quel meccanismo in base al

Lagarde appoggia Riforma del Mes : “Migliora gestione della crisi” : La neo presidente della Bce Christine Lagarde si schiera a sostegno della riforma del fondo anticrisi europeo, il Meccanismo europeo di stabilità (Mes), che in Italia è al centro di un aspro dibattito politico. "Lasciatemi essere molto chiara su questo tema, su cui penso di parlare con cognizione di causa perché ero presente quando l'Esm (l'acronimo in inglese-ndr) è stato avviato. I cambiamenti attualmente previsti puntano a rafforzare la ...

Riforma della prescrizione - il no delle destre ce lo possiamo pure aspettare. Ma il Pd? : di Andrea Taffi Il ministro della giustizia Alfonso Bonafede (che io stimo e apprezzo) sulla legge di Riforma della prescrizione (quella che entrerà in vigore il 1 gennaio 2020) ha detto una cosa sacrosanta: nonostante le forze politiche che compongono il governo siano tutte d’accordo, mantengono una posizione ambigua e tale da determinare una posizione di stallo. Sì, perché il principio che il termine di prescrizione di un reato si ...

Governo diviso sulla Riforma della prescrizione : A un mese dall'entrata in vigore delle nuove norme sulla prescrizione, è scontro tra Pd e M5s sulla riforma Bonafede. Con i magistrati che avvertono: senza interventi organici e strutturali "produrrà squilibri". E i riflettori si spostano sull'Aula di Montecitorio che lunedì sarà chiamata a votare la richiesta di esame con urgenza della proposta di legge di Forza Italia che mira a stoppare l'attuazione delle nuove norme, abrogando la legge ...

Gino Paoli e la Riforma della prescrizione : La riforma della giustizia che sospende la prescrizione dopo il primo grado di giudizio è una delle misure votate dal governo gialloverde durante i 14 mesi in carica. Entrerà in vigore il primo gennaio 2020, nonostante le forti critiche indirizzate alla riforma Bonafede da alcuni dei soggetti che so

L'Anm a Bonafede : "La Riforma della prescrizione - da sola - genera squilibri" : Senza modifiche complessive del sistema, la riforma della prescrizione rischia di portare squilibri. È il messaggio che arriva dall’Anm, in congresso a Genova, al ministro Bonafede. Il presidente del sindacato delle toghe, Luca Poniz, ha spiegato che lo stop alla prescrizione dopo il primo grado di giudizio, “rischia di produrre squilibri complessivi che sarebbe però errato, secondo noi, attribuire alla riforma in ...

Guido Alpa boccia l'allievo Conte sulla Riforma della prescrizione. Perché non è d'accordo : sulla riforma della prescrizione nei processi penali, che sta causando forti attriti tra Pd e Movimento 5 stelle, si è espresso il giurista e accademico Guido Alpa, maestro di Giuseppe Conte, con il quale condivideva uno studio legale (un rapporto che ha dato adito a numerosi sospetti, per different

Perché da garantista sono favorevole alla Riforma della prescrizione : In poche parole. Il Pm agisce nell’interesse pubblico di assicurare la punizione dei colpevoli (e l’assoluzione degli innocenti). Persegue un interesse generale di giustizia sostanziale, che significa anche assolvere l’innocente; ed è il motivo per cui sono contrario alla separazione delle carriere che trasformerebbe il Pm, più ancora di quanto sta avvenendo sotto la pressione in specie dei media, in ...

Fondo salva-Stati - i pro e i contro della Riforma e la trattativa possibile : “Chiediamo impegni sull’assicurazione europea sui depositi” : Dietro le polemiche politiche sulla riforma del Meccanismo europeo di stabilità c’è la sostanza di un trattato che secondo tutti gli osservatori presenta qualche rischio per l’Italia. Ma in cui, perlomeno, non è passata la ristrutturazione automatica e preventiva del debito dei Paesi che chiedono assistenza, punto su cui i governi del Nord Europa avevano invece insistito. Per Angelo Baglioni, docente di Economia politica alla ...

Conte : giusto che Riforma della prescrizione sia in vigore a gennaio : La norma sulla prescrizione per me e' giusto che ci sia. Lo ha detto il Premier Giuseppe Conti a margine dell'evento ACI a Roma

Prescrizione - il Pd insiste sulla richiesta di rinvio della Riforma : “Da Bonafede garanzie non soddisfacenti” : L’appello del berlusconiano Enrico Costa per bloccare l’entrata in vigore della norma sulla Prescrizione, non è caduto nel vuoto. Il Pd, tra i partiti evocati dall’autore della legge che potrebbe cancellare con un rapido colpo di penna la riforma del Guardasigilli, ha risposto con una nota che le rassicurazioni del ministro della Giustizia “non sono soddisfacenti”. I dem insistono compatti sulla richiesta di rinvio ...