“Proposte indecenti ne hai ricevute?” E la risposta di Taylor Mega non può che lasciare

(Di mercoledì 4 dicembre 2019)e le proposte. Un follower la interroga e lei replica.è una delle influencer più seguite e chiacchierate. Originaria di Udine, classe 1993, il suo vero nome è Elisia Todesco. Figlia di allevatori di tacchini,ha un sogno da quando è bambina: diventare famosa e sfondare nel mondo dello spettacolo. E fin qui possiamo dire che ce l’ha fatta. “Ho inventato il mio nome d’arte a 15 anni quando avevo un profilo Myspace – ha raccontato parlando del suo nome d’arte – Sono andata via di casa a 18 perché mi ero fidanzata con un avvocato che mi faceva stare bene e da lì ho cominciato a fare la bella vita. Non ho mai chiesto un euro ai miei e mi mantengo da sola grazie a social e serate”. I genitori, però, non erano contenti della sua vita come la stessaha ammesso: “Anche se i miei mi rimproverano: ‘Cambi un fidanzato al giorno”, ...

