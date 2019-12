anteprima24

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minuti(Na) – Nella mattinata odierna i finanzieri del Comando Provinciale di Napoli, al termine di una complessa indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare interdittiva deldi esercitare la professione di avvocato per la durata di anni uno nei confronti di n. 9 professionisti, indagati per il delitto diaggravata ai danni dello. Le indagini sono scaturite da molteplici segnalazioni pervenute all’Ufficio di Procura – negli anni 2018 e 2019 – dalla Presidenza del Tribunale diin merito ad irregolarità, rilevate dall’Ufficio Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili. In sede di iscrizione a ruolo delle cause civili: nel procedere alle lavorazioni delle buste telematiche trasmesse daglie ...

anteprima24 : ** #Nola, tentata #Truffa allo Stato: divieto di esercizio per 9 avvocati ** - RedazioneTvcity : Nola: nove professionisti indagati per tentata truffa allo Stato - - bassairpinia : NOLA. Nove avvocati sospesi per tentata truffa ai danni dello Stato e in particolare al Tribunale di Nola -… -