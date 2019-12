Manchester United-Tottenham | il match è in diretta su Sky

Manchester United Solskjaer - che fatica la diplomazia su Mou – VIDEO : Il tecnico dello United, Solskjaer, balbetta un po’ prima di rispondere sull’eredità lasciata dallo Special One Il turno infrasettimanale di Premier League metterà di fronte Manchester United e Tottenham: passato e presente di Josè Mourinho. A domanda sull’eredità lasciata dallo Special One allo United, Ole Gunner Solskjaer risponde un po’ esitando. «Non ricordo in che posizione eravamo. Da quel momento ne ...

Solskjaer - che guaio! Il cancello non si apre : l’allenatore del Manchester United resta al freddo fuori dal centro di Carrington : Ole Gunnar Solskjaer sfortunato protagonista di una particolare disavventura: il cancello del centro d’allenamento di Carrington non si apre per il freddo, l’allenatore resta chiuso fuori Da buon norvegese, Ole Gunnar Solskjaer è abituato al freddo, ma la disavventura della quale è stato protagonista nella mattinata è stata comunque complicata da superare. l’allenatore del Manchester United è rimasto chiuso fuori dal centro di Carrington a ...

Cristiano Ronaldo preso in giro dai compagni e nel mirino di Van Nistelrooy : il clamoroso retroscena ai tempi del Manchester United : Eddie Johnson rivela alcuni clamorosi retroscena su Cristiano Ronaldo ai tempi del Manchester United: l’ex compagno descrive alcuni dettagli inaspettati del passato del portoghese Cristiano Ronaldo è, probabilmente, il calciatore più iconico della storia. Il fuoriclasse portoghese non è soltanto un calciatore in grado di unir un mix di abilità fisiche e talento impressionante, ma è anche uno fra gli sportivi più carismatici al mondo, ...

Matic rompe col Manchester United - piomba l'Inter : Antonio Conte lo vuole a gennaio : L'ultima idea dell'Inter per rinforzarsi in mezzo al campo arriva dall'Inghilterra. Il profilo richiesto da Antonio Conte è quello di un centrocampista di Contenimento, che possa far rifiatare Brozovic e dare maggiore copertura al terzetto difensivo. L'identikit corrisponde alle caratteristiche del

Diretta/ Astana Manchester United - risultato 0-1 - streaming video : bel primo tempo! : Diretta Astana Manchester United streaming video tv: quote, probabili formazioni, risultato live del matc per la quinta giornata dei gironi Europa League.

Manchester United - un piano di riqualificazione per Old Trafford : Old Trafford riqualificazione – Il Manchester United ha intenzione di proporre interventi di riqualificazione sia per quanto riguarda Old Trafford, sia per il centro di allenamento a Carrington. Lo ha rivelato il vicepresidente esecutivo dei Red Devils, Ed Woodward. Woodward ha sottolineato la necessità di intervenire, ma allo stesso tempo ha insistito sul fatto di […] L'articolo Manchester United, un piano di riqualificazione per ...

Un gol al tumore! La dolce vittoria di Max Taylor : dalla chemioterapia all’Europa League con il Manchester United : L’incredibile storia di Max Taylor, giovane difensore del Manchester United che un anno fa lottava contro il tumore e adesso sogna l’esordio in Europa League Il triste candore dell’ospedale, i folti capelli biondi che vengono giù uno dopo l’altro, le forze che lentamente abbandonano un corpo abituato al dinamismo, agli scatti alla competizione. Ben salda invece la volontà di non arrendersi ad un avversario più ...

Calciomercato Juve - voci di un ritorno al Manchester United per Ronaldo : Non si fermano le indiscrezioni sul futuro di Cristiano Ronaldo, fuoriclasse portoghese che ogni giorno è al centro dei riflettori. Stando a quanto riporta la stampa britannica, infatti, non sarebbe da escludere che il calciatore lusitano decida di tornare al Manchester United al termine della stagione in corso. L'addio alla Juventus viene considerato possibile dal noto quotidiano britannico "The Sun" in quando Cristiano Ronaldo non avrebbe ...

Calciomercato Juventus : il Manchester United avrebbe offerto Chong per Mandzukic : Il Calciomercato invernale potrebbe regalare clamorose trattative, con tante società blasonate che potrebbero attingere sul mercato per migliorare i risultati della prima parte della stagione. Una delle deluse per eccellenza, almeno fino ad ora, è il Manchester United che, nonostante i clamori di inizio stagione, fatica ad ingranare in prestazioni e risultati, a tal punto che la panchina di Solskjaer non è del tutto salda. Di certo la società ...

Tottenham - Josè Mourinho torna in Premier League dopo 11 mesi dall’esonero dal Manchester United : sarà la volta buona? : Josè Mourinho torna ad allenare in Premier. Il portoghese è il nuovo allenatore del Tottenham. Lo Special One prende il posto di Mauricio Pochettino esonerato ieri sera. L’ex allenatore dell’Inter, del Chelsea e del Manchester United, ha firmato con la squadra inglese un contratto fino alla fine della stagione 2022-23. “Sono entusiasta di entrare a far parte di un club con un patrimonio così grande e sostenitori così appassionati”. ...

Calciomercato Napoli : il papà di Haaland incontra il Manchester United : Calciomercato Napoli: il papà di Halaand incontra il Manchester United ULTIME NOTIZIE Calciomercato Napoli – 26 gol stagionali, è uno degli attaccanti più in auge di questo momento. Erling Haaland, dopo un vero e proprio inizio super, è al centro di moltissime voci di mercato che lo vedrebbero lontano dal Salisburgo già nella prossima finestra […] Leggi tutto L'articolo Calciomercato Napoli: il papà di Haaland incontra il Manchester ...