Gli Stati Uniti vogliono togliere a Huawei i contratti con le banche

Salva-Stati - TravaGlio : “Conte ha provato che Salvini e Lega sapevano” : Marco Travaglio è intervenuto sul fondo Salva-Stati durante la trasmissione Otto e Mezzo su La7 sostenendo il premier Giuseppe Conte. Infatti, il direttore de Il Fatto Quotidiano ritiene che “il leader politico più popolare del Paese (Matteo Salvini ndr.) è stato smentito 26 volte dal presidente del Consiglio Conte, carte alla mano”. Ma “di questo – prosegue Travaglio – non ho visto traccia nei giornali. Ma sarà una ...

CASO MES/ Perché Gli Usa non hanno un fondo salva-Stati? : Il Mes rappresenta un'anomalia tutta europea. Negli Stati Uniti non c'è qualcosa di analogo Perché l'unione monetaria ed economica è completa

Kamala Harris ha ritirato la sua candidatura alla presidenza deGli Stati Uniti : All'inizio delle primarie Democratiche era data tra i favoriti, ma dopo diversi inciampi aveva perso molti consensi nei sondaggi

Gli Stati Uniti hanno proposto una tassa sui prodotti di importazione francesi come vino e formaggio : L’amministrazione statunitense di Donald Trump ha proposto di tassare fino al 100 per cento certi prodotti importati dalla Francia tra cui champagne e formaggio, in risposta all’introduzione di una “web tax”, cioè una tassa sulle multinazionali americane di internet, che

Fondo salva-Stati - la Lega contesta Conte con un cartello : “Pinocchio”. Ma i senatori dai banchi sbaGliano la “coreografia” : Durante l’informativa del presidente del Consiglio Giuseppe Conte sulle modifiche del Trattato sul Meccanismo europeo di stabilità, tra i banchi della Lega parte la protesta. I senatori leghisti fanno circolare un foglio con su scritto ‘Conte Pinocchio’, mentre un burattino è esposto sul banco del capogruppo della Lega, Massimiliano Romeo. Non tutti i parlamentari però comprendono di dover passare il foglio al vicino, tanto che ...

Fondo salva-Stati - fonti dell’Eurogruppo : “MeGlio chiudere subito”. Conte : “Contrari a modifiche del trattamento dei titoli di Stato” : Sulla riforma del Meccanismo europeo di stabilità “è meglio chiudere adesso. L’intesa sul nuovo trattato è dello scorso giugno: restano da discutere alcune questioni subordinate“. Lo ha spiegato un alto funzionario Ue, in vista dell’Eurogruppo del 4 dicembre. A Bruxelles non c’è alcuna intenzione di riaprire il pacchetto della riforma del Mes, anche perché il compromesso politico tra i Paesi è già stato trovato, dopo molti mesi ...

Gli Stati Uniti introdurranno dazi sull’acciaio e l’alluminio importato da Argentina e Brasile : Gli Stati Uniti introdurranno i dazi sull’acciaio importato da Argentina e Brasile. Lo ha annunciato il presidente statunitense Donald Trump lunedì, con un messaggio su Twitter in cui ha accusato Argentina e Brasile di aver svalutato le loro monete per

La Cina ha introdotto sanzioni nei confronti deGli Stati Uniti come ritorsione all’approvazione delle leggi favorevoli ai manifestanti di Hong Kong : La Cina ha introdotto sanzioni nei confronti degli Stati Uniti come ritorsione all’approvazione delle leggi favorevoli ai manifestanti di Hong Kong. Il ministero degli Esteri ha detto che non accetterà più richieste da parte della marina militare statunitense per entrare

Fondo salva-Stati - l’informativa urgente del presidente del ConsiGlio Conte in Senato : la diretta : Dopo l’informativa alla Camera, segnata dagli scambi di accuse tra governo e opposizioni, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, riferisce in Senato sulla vicenda del Fondo salva-Stati. La diretta. L'articolo Fondo salva-Stati, l’informativa urgente del presidente del Consiglio Conte in Senato: la diretta proviene da Il Fatto Quotidiano.

Omicidio Luca Sacchi : cocaina nell’auto di uno deGli arrestati : Droga all’interno dell’auto di uno degli arrestati nell’ambito dell’inchiesta sull’Omicidio di Luca Sacchi. È la notizia, riportata dall’Ansa, che emerge a margine di una serie di novità nel giallo della morte del 24enne freddato con un colpo di pistola alla testa a Roma, lo scorso 23 ottobre. Altro colpo di scena, dunque, dopo le 5 misure cautelari che hanno visto finire sotto indagine anche la fidanzata della vittima, Anastasiya ...

Fondo salva-Stati - il presidente del ConsiGlio Conte riferisce alla Camera : la diretta : Informativa urgente del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, alla Camera, sulla riforma del Fondo salva-Stati. Alle 15.30 riferirà in Senato. La diretta. L'articolo Fondo salva-Stati, il presidente del Consiglio Conte riferisce alla Camera: la diretta proviene da Il Fatto Quotidiano.