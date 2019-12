Dal Belgio | l’Inter vuole convincere Mertens a formare una coppia con Lukaku

ilnapolista

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Arriva dal Nieuwsblad la notizia di mercato che vorrebbeal centro dei desideri dell’Inter. Assodato l’interesse del Barcellona per Lautaro Martinez, la società milanese avrebbe già pronto il piano B. Su raccomandazione dell’allenatore Antonio Conte, l’Interportare Driescome compagno di gioco per l’attaccante Romelu. Invece di andare a terminare la sua carriera in Cina, come altri colleghi, l’attaccante belga dovrebbe trasferirsi a Milano dunque la prossima estate. Il quotidiano belga mette in evidenza come l’2irascibile2 presidente De Laurentiis abbia compromesso i rapporti con i suoi calciatori minando i presupposti per gli eventuali rinnovi non solo diQuando Conte era l’allenatore del Chelsea, aveva già provato a portare Driesa Londra. L’allenatore italiano ha visto in...

matteosalvinimi : Buongiorno e buon martedí dal Belgio, Amici. Letto i giornali? Spunti interessanti ?? Verso le 8.40 sarò in diretta… - GoalItalia : Dal Belgio insistono: Antonio Conte vuole Dries Mertens all'Inter, per un attacco tutto belga con Lukaku ?????? - Majden3 : RT @tordi_luciano: Ma si può essere così imbecilli??? In Belgio la Sugar tax esiste dal 2016...coglioneee!!! -