«Avatar 2» | tutto ciò che devi sapere sul sequel del cult di James Cameron

gqitalia

(Di mercoledì 4 dicembre 2019)2 lo sogniamo dall'uscita di. L'attesa delsembra infinita ma nelle ultime 10 settimane qualcosa si sta muovendo. Su vari fornti. Quandoha perso il suo record come il film con il maggior incasso nella storia,è stato un buon perdente e si è congratulato con Avengers: Endgame per la sua vittoria, ma a posteriori può sembrare che fosse perché sapeva che quel record non sarebbe durato a lungo. Il famoso regista stava già pianificando altri film nello stesso universo in grado di ripetere l'enorme successo del primo. (Nel caso in cui non te lo ricordassi, è uscito nel 2009 e raccontava la storia di un gruppo di umani che invadevano una luna chiamata Pandora per sfruttarne le risorse naturali, il problema è che era abitata da creature blu che non erano felici che questi gli uomini volessero derubarli ...

PirasPier : @avatar_tor @CagliariCalcio Beh, in effetti, per noi sardi tutto ciò che sta a nord de La Maddalena è Germania, sol… - anya_punk01 : @geloscheggia in Avatar erano “quattro”, a grandi linee, ed era tutto così approfondito. in tdp non potrebbero mai… -