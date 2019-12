Arcelor mittal 4 700 esuberi | sindacati proclamano sciopero

Ilva - nel nuovo piano ArcelorMittal 4.700 esuberi nel 2023. Sindacati : sciopero il 10 dicembre : Nel nuovo piano industriale di Arcelor Mittal sarebbero previsti 4.700 esuberi, passando dai 10.789 occupati del 2019 ai 6.098 del 2023. Lo riferiscono fonti presenti al tavolo in corso al Mise...

ArcelorMittal chiede 4.700 esuberi. I sindacati sul piede di guerra : «Proposta irricevibile» : Sono 4.700 gli esuberi previsti dal nuovo piano industriale di ArcelorMittal: quasi 3mila subito, il resto entro il 2023. L’azienda passerebbe così dai 10.789 occupati del 2019 ai 6.098 del 2023. Previsto anche un aumento dei volumi di produzione: dagli attuali 4,5 milioni di tonnellate di acciaio ai 6 milioni dal 2021. Gli esuberi Subito i livelli occupazionali si ridurranno di 2891 unità; a questi nel 2023 se ne aggiungeranno altri ...

ArcelorMittal scopre le carte. Nel piano industriale proposto al Governo ci sono 4.700 esuberi. Il primo taglio da oltre 2.800 unità già il prossimo anno : Nel nuovo piano industriale presentato da ArcelorMittal al Governo sono previsti 4.700 esuberi, passando dai 10.789 occupati del 2019 ai 6.098 del 2023. I livelli occupazionali si ridurranno di 2891 unità già dal prossimo anno. A questi nel 2023 se ne aggiungeranno altri 1.800 circa, per un totale, per l’appunto, di 4.700. Il nuovo piano prevede un aumento dei volumi di produzione dagli attuali 4,5 milioni di tonnellate di acciaio ai 6 ...

Ilva - ArcelorMittal ai sindacati : “2900 persone in meno dal 2020 - dopo 3 anni altri 1.800 esuberi per produzione con forno elettrico” : Dal 2020 ArcelorMittal intende licenziare 2900 persone per portare avanti il nuovo piano industriale e non lasciare Taranto. E un’altra tornata di esuberi – circa 1.800 lavoratori – è prevista nel 2023, quando verrà spento l’altoforno 2 e attivato un forno elettrico in grado di garantire 1,2 milioni di tonnellate di acciaio “pulito”. Sono queste le principali linee illustrate dalla multinazionale ...

