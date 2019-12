Amrabat | l’intermediario | “Napoli? Non pensa ancora al mercato ma può adattarsi a tutte

ilnapolista

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) In diretta a Radio Punto Nuovo, è intervenuto Anthony Seric, intermediario del centrocampista del Verona Sofyan, per parlare dlele possibilità aperte che ci sono di vederlo con la maglia del Napoli nella prossima stagione «Credo che qualsiasi società riscatterebbea 3,5 milioni. La stagione difinirà a Verona, ha giocato anche con il Burges, quindi non può vestire tre maglie in una stagione. In futuro si deciderà se restarea Verona o guardare altrove» Al Napoli? «E’ un giocatore che fa bene ale squadre, non solo al Verona. Ha dimostrato di essere un giocatore moderno, tecnicamente forte e puòal gioco dile squadre di Serie A» Contatti con Giuntoli? «le squadre cercano contatti, ma alla fine é importante che il ragazzo non pensi al, ma a far bene e dare il massimo in campo. Si legge tanto, ma è importante ...

