Samsung Galaxy Note 9 riceve una nuova beta di Android 10 con la risoluzione di diversi

Ecco quando il vostro Samsung Galaxy si aggiornerà ad Android 10 : Dalla Germania arriva una roadmap relativa al programma di Samsung per quanto riguarda il rilascio dell'atteso aggiornamento ad Android 10 L'articolo Ecco quando il vostro Samsung Galaxy si aggiornerà ad Android 10 proviene da TuttoAndroid.

C’è una data di lancio per la gamma Samsung Galaxy A 2020 - è ufficiale con tanto di video teaser : La gamma Samsung Galaxy A 2020 sarà ufficialmente presentata il prossimo 12 dicembre. L'annuncio arriva dalla divisione vietnamita del produttore sud-coreano attraverso un video teaser. L'articolo C’è una data di lancio per la gamma Samsung Galaxy A 2020, è ufficiale con tanto di video teaser proviene da TuttoAndroid.

Aggiornamenti con patch di sicurezza in roll out su Samsung Galaxy A50 - HONOR 10 e HONOR Play : HONOR 10, HONOR Play e Samsung Galaxy A50 stanno ricevendo in queste ore dei nuovi Aggiornamenti software con patch di sicurezza mensili. L'articolo Aggiornamenti con patch di sicurezza in roll out su Samsung Galaxy A50, HONOR 10 e HONOR Play proviene da TuttoAndroid.

Precisazioni sulla possibile uscita di Android 10 per Samsung Galaxy S10 in Italia oggi 2 dicembre : Stanno girando in queste ore alcune segnalazioni da parte di utenti che avrebbero iniziato a ricevere l'aggiornamento Android 10 a bordo del proprio Samsung Galaxy S10 qui in Italia. Notizia che rappresenterebbe una svolta, soprattutto dopo le indicazioni che vi abbiamo fornito pochi giorni fa sulle nostre pagine, ma che al contempo richiede un approfondimento. A maggior ragione dopo che in tanti questo lunedì si siano chiesti per quale motivo ...

Ecco le ultime anticipazioni su Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro - Samsung Galaxy S10 Lite e Galaxy Tab S6 5G : Scopriamo insieme quali sono le ultime anticipazioni su Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro, Samsung Galaxy S10 Lite e Samsung Galaxy Tab S6 5G L'articolo Ecco le ultime anticipazioni su Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro, Samsung Galaxy S10 Lite e Galaxy Tab S6 5G proviene da TuttoAndroid.

Fa capolino il Samsung Galaxy S10 Lite in pagina ufficiale - vicinissima uscita? : Il Samsung Galaxy S10 Lite è sempre più vicino alla sua uscita? I presupposti ci sono davvero tutti per un remake della serie Galaxy S10 di questo 2019 ma in chiave (forse) di device di fascia media. Con grande sorpresa, in queste ore, è comparso il riferimento proprio allo smartphone in questione su un sito ufficiale Samsung, in particolare quello della divisione francese. Visitando questo collegamento, ci sarebbe una sorta di pagina di ...

Offerte Cyber Monday Euronics : Samsung Galaxy S10e e Huawei P30 Pro : Il Cyber Monday passa anche per Euronics, che ribadisce il concetto delle Offerte già date in pasto al pubblico per il Black Friday. Il megastore ha proposto la classifica degli smartphone più venduti in questo periodo di sconti, tra cui figura anche il Samsung Galaxy S10e, che potrete ancora portarvi a casa al prezzo di 399 euro, nelle varie colorazioni disponibili (previa verifica della disponibilità e del prezzo a seconda dei negozi di ...

Questo utente munito di Samsung Galaxy Note 10 si può proprio ritenere “baciato dalla fortuna” : Un utente ha ricevuto per errore l'aggiornamento stable di Android 10 con la One UI 2.0 su un Samsung Galaxy Note 10 L'articolo Questo utente munito di Samsung Galaxy Note 10 si può proprio ritenere “baciato dalla fortuna” proviene da TuttoAndroid.

Davvero migliorato il Samsung Galaxy S11 : finezze estetiche importanti : Sembrano non finire mai le indiscrezioni riguardanti il Samsung Galaxy S11, il prossimo top di gamma del colosso di Seul che dovrebbe essere presentato, come ogni anno, sul finire del mese di febbraio 2020 a margine del MWC di Barcellona. Questa volta i rumors arrivano da Ice universe, che ha provveduto a fornire l'immagine di quello che dovrebbe essere il vetro protettivo del dispositivo. Le cornici, come potete vedere anche voi, appaiono ...

Vodafone propone ottime offerte su Samsung Galaxy S10 e Huawei P30 e P30 Lite : Da domani 1 dicembre 2019 Vodafone ripropone sconti esclusivi per i clienti Happy Black, questa volta tocca a Samsung Galaxy S10 e Huawei P30. L'articolo Vodafone propone ottime offerte su Samsung Galaxy S10 e Huawei P30 e P30 Lite proviene da TuttoAndroid.

Trapelano notizie sulla fotocamera del Samsung Galaxy Note 10 Lite : risvolti interessanti : In preda agli acquisti sfrenati del Black Friday prima e del Cyber Monday poi, forse avrete un po' perso l'orientamento circa i prossimi smartphone che invaderanno il mercato, tra cui il Samsung Galaxy Note 10 Lite. Dopo avervi parlato in questo articolo delle ultime specifiche tecniche trapelate, rieccoci qui per darvi nuove indicazioni, questa volta riportate dal portale 'droidshout.com'. Il device dovrebbe essere alimentato dal processore ...

OnePlus 7 Pro e Samsung Galaxy Note 10 in super offerta su Amazon : Prezzi straordinari oggi per OnPlus 7 Pro e Samsung Galaxy Note 10, nel Black Friday di Amazon che va verso il Cyber Monday. L'articolo OnePlus 7 Pro e Samsung Galaxy Note 10 in super offerta su Amazon proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 10 Lite potrebbe avere una fotocamera grandangolare da 12 MP e una anteriore da 32 MP : Samsung Galaxy Note 10 Lite torna a far parlare di sé, secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe essere dotato di un comparto fotografico di tutto rispetto. L'articolo Samsung Galaxy Note 10 Lite potrebbe avere una fotocamera grandangolare da 12 MP e una anteriore da 32 MP proviene da TuttoAndroid.

Notizie europee per Android 10 sui Samsung Galaxy : roadmap UK : I dispositivi Samsung Galaxy sono in attesa di ricevere Android 10 con One UI 2.0, di cui restano da capire i tempi di attesa, anche orientativi. Se nei giorni scorsi vi abbiamo parlato di una roadmap proveniente dalle Filippine, quest'oggi ci concentreremo sulle informazioni trapelate dalla Gran Bretagna. A quanto sembrerebbe, nel corso del mese di gennaio 2020 l'aggiornamento all'ultima major-relese dell'OS mobile di Google arriverà sui ...