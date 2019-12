Monza | piace Matri per l’attacco | tentativo a gennaio

LIVE Volley - Superlega 2019 in DIRETTA : risultati 13 novembre - Civitanova e Modena : vittoria e punteggio pieno - Trento batte 3-1 Piacenza. Si sbloccano Sora e Monza : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.38: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento alle prossime sfide di Superlega. Buonanotte 22.37: La sorpresa di serata è Sora che vince 3-0 a Vibo e si aggiudica la sua prima partita in campionato come Monza che batte 3-1 Ravenna in rimonta 22.35: Si chiude qui la serata di Superlega. Benissimo Civitanova a Verona, Modena, pur con qualche sofferenza, batte 3-0 Latina. ...

LATINA-Monza 6-4: Patry regala il primo break del set ai suoi. 19:37 LATINA-Monza 3-2: Latina sta attaccando con il 47,8%. 19:35 Piacenza-VIBO VALENTIA 20-25: ultima fase molto convincente per la fase ospite. 19:33 LATINA-Monza 1-1: inizio equilibrato. 19:32 Piacenza-VIBO VALENTIA 17-21: blackout dei padroni di casa, c'è odore di ...

18:31 Piacenza-VIBO VALENTIA 25-18: i padroni di casa vincono il terzo set del proprio Campionato. 18:30 LATINA-Monza 18-25: parziale di 8-2 per Monza, che si porta in vantaggio. 18:29 SORA-Padova 21-25: si salvano Travica e compagni, primo set in cascina. 18:28 RAVENNA-Modena 20-25: un errore in attacco dei padroni di casa regala il primo ...