Mes | Matteo Salvini propone di non votarlo ? Fronda nel M5s | chi vuole

Alessandra Ghisleri - sondaggi : "Il Messaggio di Giorgia Meloni e Matteo Salvini premia perché è molto chiaro" : Alessandra Ghisleri, ospite di Alessandra Sardoni a Omnibus, su La7, analizza i risultati degli ultimi sondaggi alla luce della discussione politica sul Mes: "Il messaggio di Giorgia Meloni e Matteo Salvini è stato molto semplice e chiaro per i cittadini, non aiuta elettoralmente i partiti di govern

Claudio Borghi : "Bagnai girò a Salvini e Di Maio la sintesi del Mes. E Matteo disse 'non firmiamo un caz***'" : Claudio Borghi inchioda in diretta a Omnibus su La7 il premier Giuseppe Conte: "Alberto Bagnai girò a Matteo Salvini e a Luigi Di Maio una sintesi del trattato del Mes. E da qui la risposta di Matteo: 'non firmiamo un cazzo'". Il leghista svela i retroscena della riunione di giugno a Palazzo Chigi s

Mes - Matteo Salvini a valanga contro Conte : "Arrogante e uomo da poco - si vergogni" : "Qualcuno nel governo mente". Matteo Salvini è protagonista di un discorso stringato e violentissimo, contro Giuseppe Conte. Dopo che il premier ha riferito in Aula sul Mes, prende la parola il leader della Lega, che mette subito in evidenza le contraddizioni della maggioranza: "Condivido le richies

Luigi Marattin a L'aria che tira : "Sul Mes discussione surreale - piena di balle come quelle di Matteo Salvini" : In collegamento da Piazza Montecitorio con L'aria che tira su La7, Luigi Marattin, di Italia Viva, interviene sulla questione del Mes e sulle polemiche su Matteo Renzi che ha disertato il vertice di domenica primo dicembre: "Stiamo assistendo a una discussione surreale, noi siamo d'accordo con la li

Mes - Matteo Salvini fa fare un'altra figuraccia a Conte : "Non ho mai avuto l'immunità parlamentare" : "Per essere avvocato, Giuseppe Conte o è confuso o è ignorante". È Matteo Salvini a sottolineare il clamoroso sfondone del premier sulla immunità parlamentare. Conte lo aveva invitato a rinunciare all'immunità e affrontare una querela per diffamazione sul caso Mes. "Non ho mai avuto l'immunità parla

Mes - Matteo Salvini e il momento cruciale : "Abbiamo detto a Conte : Non firmiamo un caz***. È agli atti" : "Sul Mes l'abbiamo sempre detto: non firmiamo un caz***". Matteo Salvini lo sottolinea, senza censure: "È agli atti". In conferenza stampa con lo stato maggiore della Lega, l'ex vicepremier attacca frontalmente Giuseppe Conte, accusato di "tradimento" per non aver riferito nulla al Parlamento sull'a

Mes - Matteo Salvini replica a Giuseppe Conte : "Mi querela? Bimbo con la coscienza sporca" : Non si è fatta attendere la replica di Matteo Salvini all'annuncio da parte del premier Giuseppe Conte di querelarlo per calunnie. Il campo di battaglia è la riforma del Mes, con Conte che - secondo Salvini- avrebbe firmato senza consultare il Parlamento, tradendo la volontà e gli interessi degli it

Mes - Giuseppe Conte replica a Matteo Salvini : "Pronto a querelarlo per calunnia" : Esplode, nel modo più brutale, lo scontro su fondo salva-Stati, il Mes al centro di tante polemiche. Esplode sull'asse più incandescente della politica italiana, quello che contrappone Matteo Salvini e Giuseppe Conte, con il secondo che ora addirittura minaccia di passare alle azioni legali. Si trat

Mafia - “c’è Matteo Messina Denaro ricoverato in ospedale” : scatta il blitz. Ma è falso allarme : Hanno scambiato un paziente ricoverato in ospedale per il super latitante Matteo Messina Denaro. Un falso allarme che questa mattina ha fatto scattare misure speciali nell’ospedale Bonino Pulejo di Messina. Il dubbio sulla reale identità dell’uomo è venuto ad alcuni infermieri che hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine dicendo che tra i malati c’era il boss di Cosa Nostra. A quel punto magistrati e ...

Mes - Matteo Salvini invoca l'intervento di Sergio Mattarella : "Attentato alla Costituzione - da fermare" : Guerra vera, durissima, sul Mes. A muoverla è Matteo Salvini, che chiama in casa Sergio Mattarella: "Chiederemo al garante della Costituzione di farla valere. Questo è un attentato alla sovranità nazionale", ha affermato il leader dell Lega. Nel mirino, ovviamente, anche Giuseppe Conte: A giudizio n

Mes - "tutta colpa di Matteo Salvini". Il deputato Pd De Luca scatena l'inferno : rissa alla Camera in diretta : Bagarre alla Camera sul Mes, con il presidente Roberto Fico costretto a interrompere la seduta. Spintoni tra deputati della Lega e del Pd in aula, interventi infuocati degli esponenti di Lega e Fratelli d'Italia, tra cui quello di Giorgia Meloni. La parola "vergogna" risuonata più volte a Montecitor

Tennis : l’ascesa di Matteo Berrettini e di Jannik Sinner potrà continuare. Pochi punti in scadenza nei primi Mesi del 2020 : Il Tennis si prende una piccola pausa. Dopo una stagione molto intensa ci si ferma per un po’ “ai box” e si riprende fiato. Un’annata estremamente positiva per il movimento maschile italiano: le imprese di Matteo Berrettini e di Jannik Sinner, otto giocatori nella top-10 e il romano qualificato alle Finals di Londra e vincitore di un match sono solo alcuni degli aspetti che hanno funzionato. L’unica nota stonata è ...

Matteo Salvini sul Mes : "Giuseppe Conte ne risponderà in aula - possibili prelievi forzosi" : Contro il fondo Salva Stati e la manovre sotto banco di Giuseppe Conte, Matteo Salvini spara ad alzo zero. In un'intervista esclusiva rilasciata ad Agenzia Vita, il leader della Lega, parlando del Mes, ricorda: "Ci sono due riunioni in Europa, il 4 e il 12 dicembre, ci dovrà essere un passaggio parl