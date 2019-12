La Regina Elisabetta assume un organizzatore di viaggi Reali

“Il principe Carlo pronto a salire al trono. La Regina Elisabetta lascerà entro 18 mesi” : Per il principe Carlo potrebbe essere arrivato il momento di salire alla ribalta: secondo i corrispondenti reali dei tabloid inglesi, la regina Elisabetta avrebbe intenzione di abdicare prima di arrivare ai 95 anni, nominando il figlio, oggi settantenne, principe reggente. La scorsa settimana Carlo ha incontrato suo padre, il principe Filippo, a Sandringham House per discutere della delicata situazione del fratello, il principe Andrea, accusato ...

Smentite le voci choc sulla presunta morte della Regina Elisabetta - : Francesca Rossi Da alcune ore sui social media circolano strane voci sulla presunta morte della regina Elisabetta, ma si tratta di fake news, poiché la sovrana più famosa del mondo è più viva che mai e ben decisa a rimanerlo ancora a lungo Secondo una superstizione che mira a scongiurare la morte, ritenere a torto una persona defunta avrebbe su questa l’effetto contrario, trasformandosi in un buon auspicio per una vita lunga e ...

La Regina Elisabetta va in pensione : Carlo è quasi re e come prima cosa impedirà a molti familiari di partecipare alla vita pubblica : Che sia la volta buona? Carlo ci spera. In realtà ci spera da anni, ma la longevità e l’ottima salute di cui gode la regina Elisabetta gli avevano quasi fatto perdere le speranze, ma ora sembra che ci siano novità. Il principe, infatti, ‘all’alba’ dei suoi 71 anni, sembra sempre più vicino al trono. Secondo quanto si legge sul tabloid britannico Daily Star, il principe del Galles avrebbe avuto un incontro a Sandringham ...

Andrea Bocelli intervista a Che tempo che fa Lui è una star planetaria. Si, tutto il mondo conosce la sua voce meravigliosa ed inimitabile. Stiamo parlando di Andrea Bocelli che questa sera è stato ospite a Che tempo che fa, la trasmissione della domenica sera di Rai 2. Oltre ad essere dotato di una voce […]

La Regina Elisabetta dovrebbe ritirarsi a ruolo privato e lasciare spazio a Carlo. Proprio suo figlio il Principe si starebbe dando da fare in tal senso. La Regina Elisabetta sarebbe pronta a farsi da parte. Non ora, ma fra 18 mesi per la precisione. L'estate del 2021 dovrebbe coincidere con il ritiro della longeva sovrana, […]

Carlo d'Inghilterra verso il trono. «Regina Elisabetta ?pensionata" entro 18 mesi e taglio dei familiari» : Il principe Carlo pensa di ridurre drasticamente il numero dei membri della famiglia reale attivi nella vita pubblica quando diventerà re: lo scrive il Daily Star, secondo cui - alla luce...

"Il pensiero è rivolto alle famiglie delle vittime". La Regina Elisabetta parla dopo gli attacchi di Londra - : Carlo Lanna dopo l'attentato che ha stravolto il centro di Londra, la Regina Elisabetta esprime in un post sui social tutto il dolore e la vicinanza al popolo inglese L’assalto di un lupo solitario al cuore di Londra, avvenuto qualche giorno fa nei pressi del London Bridge, ha fatto piombare (di nuovo) tutto il Regno Unito nella paura del terrorismo. Sotto colpi di Usman Khan sono morte due persone e altre tre ne sono restate ...

La Regina Elisabetta II pronta a lasciare il trono? - : Monica Montanaro La regina Elisabetta II non avrebbe alcuna intenzione di abdicare al suo trono d'Inghilterra. Le notizie susseguitesi negli ultimi giorni sui tabloid inglesi e sui media di tutto il mondo sono mere fake news Immaginare un contesto geopolitico, europeo o mondiale che sia, senza la presenza della regnante per antonomasia, la regina Elisabetta II, fa percepire uno scoramento interiore. Eppure, nonostante la regina ...

La Regina Elisabetta ha commentato una puntata di The Crown? - : Francesca Rossi Sembra che la regina Elisabetta guardi “The Crown” o, almeno, che venga informata regolarmente sugli sviluppi della trama e, secondo i giornali, la sovrana avrebbe perfino commentato sui social, in maniera indiretta, una scena della chiacchieratissima serie Netflix La regina Elisabetta guarda la serie Netflix “The Crown”? Secondo giornali autorevoli come Elle sembrerebbe di sì. Magari non sarà una di quelle ...

La Regina Elisabetta pronta a lasciare il trono entro 18 mesi : La vita di Kate potrebbe essere interessata da una svolta importante tra un anno e mezzo. Nella giornata di martedì 26 novembre, il Principe Carlo ha infatti incontrato Filippo a Sandrigham per discutere degli effetti disastrosi dell’intervista rilasciata dal fratello minore Andrea, travolto da uno scandalo che ha portato Elisabetta a “licenziarlo” da qualsiasi impegno pubblico. A seguito di questo incontro ha cominciato a ...

Kate Middleton a un passo dall'essere Regina? La decisione inaspettata di Elisabetta II : Nessuno lo avrebbe mai immaginato, ma la Regina Elisabetta potrebbe presto lasciare il "trono" a suo figlio Carlo. A chi ha sempre creduto che non avrebbe mai abdicato o seguito...

La Regina Elisabetta II e il Principe Carlo in foto Una carrellata di immagini della Regina Elisabetta II e del Principe Carlo: madre e figlio sono stati portati sul piccolo schermo nella serie biopic "The Crown" La Regina Elisabetta II è l'attuale ...

Caso Epstein : la Regina Elisabetta annulla la festa per i sessant'anni del principe Andrea - : Novella Toloni La sovrana ha cancellato l'evento per il sessantesimo del duca di York, in programma per febbraio. Secondo i tabloid britannici la regina avrebbe ripiegato su una cena informale di famiglia A una settimana esatta dall'intervista del principe Andrea alla BBC, prosegue la serie di conseguenze scatenate dalle pesanti dichiarazioni rilasciate all'emittente britannica dal duca di York. L'effetto domino non accenna ad ...

La Regina Elisabetta e Carlo hanno vietato al principe Andrea di partire per il Bahrein : “Ma proprio non capisci?” : “Ma proprio non capisci? Non è una buona idea fare questo viaggio in un momento simile. Lascia perdere”. Così avrebbero detto la regina Elisabetta e Carlo al principe Andrea in procinto di partire per un viaggio ufficiale in Barhein, come riferiscono le indiscrezioni riportate dai tabloid inglesi. C’è stato infatti una sorta di veto dell’erede al trono Carlo, suggerito e quasi imposto da Sua Maestà, dietro la decisione di escludere il ...